في عطلات نهاية الأسبوع يجوب الشاب الأردني أحمد أبو الرب، وهو عارض أزياء ومقدم محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، أسواق الملابس المستعملة في أنحاء المملكة الأردنية بحثا عن القطع المميزة من تلك الملابس.

ويصف أبو الرب (22 عاما) نفسه بأنه ستايلست (مصمم أزياء) صاحب قضية. ويدفعه شغفه بالأزياء إلى عرض ما يجلبه منها وتقديمه لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي لإلهامهم بأن يختاروا ملابسهم بشكل جيد وبأسعار في متناول اليد.

وبينما يعرض مجموعة من الملابس التي ينتقيها بعناية قال أحمد أبو الرب "هاي اللبسة أكثر لبسة مخلوطة في الملابس اللي عندي. الطاقية من بالة إربد والفيست هدا جبته من محل تصفيات في إربد برضه، البنطلون جديد تخفيضات اشتريته".

وأردف، بينما يشير إلى مجموعته المميزة من الملابس، "أغلبهم هدول بينجابوا بجودة جدا عالية من البالة، سوق الجمعة، اللي هم المحلات اللي تحت مسمى بالة".