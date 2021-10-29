حققت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات الرقمية المشفرة، ارتفاعا قياسيا اليوم الجمعة حيث وصل سعرها إلى أكثر من 4 آلاف و 400 دولار، نتيجة الأجواء الإيجابية المحيطة بسوق العملات الرقمية التي شهدت أيضا ارتفاعافي أسعار لعملات إيثريوم وبيتكوين.

وارتفع سعر إيثر بنسبة 5ر3 في المئة ليسجل 4 آلاف و 403 و 93 دولارا، وليتجاوز السعر القياسي السابق الذي سجلته نفس العملة في أيار/مايو الماضي، عندما بلغت 4 آلاف و 379 دولارا و93 سنتا. كما ارتفعت كذلك أسعار عملات رقمية أصغر مثل بينانس كوين وسولانا.

وتبلغ القيمة السوقية لعملة إيثر حاليا نحو 520 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات موقع "كوين جيكو" المتخصص في متابعة أداء العملات المشفرة.

ويأتي الارتفاع القياسي لعملة إيثر ليؤكد تفوق أدائها أمام منافستها بيتكوين طوال العام، وذلك بتحقيقها زيادة ستة أمثال قيمتها قي ظل تزايد اهتمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات بالفضاء.

وارتفع سعر عملية بيتكوين بنسبة 40 في المئة هذا الشهر ليسجل رقما قياسيا بنحو 67 ألف دولار، وذلك على خلفية ظهور أول صندوق تداول مرتبط بالبيتكوين في الولايات المتحدة.