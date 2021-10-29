تمتع مشترو المنازل لأول مرة في كندا بزيادة في المساعدة التي يحصلون عليها من أفراد العائلة خلال وباء كورونا، وسط ارتفاع أسعار المنازل في البلاد، وفقا لبيانات صادرة عن بنك إمبريال الكندي للتجارة

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن متوسط الهدية التي يتلقاها مشترو المنازل لأول مرة الآن ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 82 ألف دولار كندي، بعد أن تسارع معدل النمو خلال العام الماضي. ويزيد هذا المتوسط كثيرا مقارنة به عام 2015، حيث كان 52 ألف دولار كندي.

وبلغت نسبة مشتري المنازل لأول مرة الذين تلقوا هدية الآن 30%، وعلى الرغم من أن هذه النسبة لم تشهد نموا متسارعا مماثلا خلال الوباء، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بـ 20% في عام .2015

وتفيد تقديرات التقرير بأن 5ر5% فقط من الآباء والأمهات مقدمي المساعدات يلجأون للاستدانة للحصول على المال، بينما يقوم معظمهم بسحب مدخراتهم .