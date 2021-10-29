أعلنت مملكة تونجا التي تقع جنوبي المحيط الهادئ، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء، بوهيفا تويونيتوا، اليوم الجمعة.

وأغلقت الجزيرة، التي تبعد نحو 300ر2 كيلومتر شمال نيوزيلندا، حدودها مع بداية تفشي الوباء عالميا، ولم تسجل أي إصابة بكورونا في السابق.

وقال تويونيتوا في مؤتمر صحفي إن حالة الإصابة المسجلة تعود إلى راكب كان جاء في رحلة عودة من مدينة كرايستشيرش، الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

وأضاف تويونيتوا أنه تم عزل المصاب وجميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، ووضعهم في الحجر الصحي منذ وصولهم إلى المملكة أمس الأول الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كان تقل عمالا موسميين وبعض مسؤولي الفريق الأولمبي في تونجا، الذين علقوا في نيوزيلندا في طريق عودتهم من دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو في آب/أغسطس الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم منع هؤلاء الأشخاص من دخول تونجا لمدة أسابيع بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في نيوزيلندا.

وطالب تويونيتوا سكان تونجا بالاستعداد لفرض قيود محتملة لاحتواء الفيروس وتلقي التطعيم.

وتلقى نحو 48 في المئة من السكان المؤهلين في تونجا، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما حصل 31 في المئة على تطعيم كامل.