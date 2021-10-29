بينما تكثف الشركات الكبرى العاملة في مجال أجهزة المنزل الذكي، لوضع معايير موحدة وفقا للبرتوكول المعروف باسم "ماتر"، طورت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل مجموعة أدوات لمطوري تطبيقات المنزل الذكي.

وخلال المؤتمر الذي نظمته جوجل تحت اسم "قمة جوجل لمطوري المنازل الذكية"، أعلنت شركة جوجل، عن أدوات وخصائص جديدة لمساعدة المطورين في تقديم تطبيقات جديدة للأجهزة التي سيتم إنتاجها متوافقة مع برتوكول "ماتر" لأجهزة المنزل الذكي، والذي سيكون بمثابة لغة برمجة عالمية للأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت. ومن المقرر إطلاق البرتوكول الجديد خلال 2022، مع دعم ليس فقط من جوجل وإنما من الشركات الكبرى الأخرى مثل آمازون وآبل وسامسونج.

وتعتزم شركة جوجل الإبقاء على خدمة "جوجل هوم" مع إضافة أدوات جديدة في إطارها، في صورة "مركز مطوري جوجل هوم"، حيث يتيح للمطورين الوصول إلى الأدوات التي يحتاجون إليها لانتاج أجهزة أو تطبيقات أو آلات البيت الذكي.