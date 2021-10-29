بعد إلغاء كامل العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا، يقام الكرنفال الشهير عالميا في ريو دي جانيرو مجددا في .2022

وأفاد بيان أصدرته رابطة مدارس السامبا بأن البيع العام لتذاكر استعراضات مدارس السامبا في سامبودروم بدأ بالفعل.

ومن المقرر أن تقام استعراضات أفضل مدارس السامبا في 27 و28 شباط/فبراير. ومن المنتظر الإعلان عن المدارس الستة التي أثارت اعجاب القضاة في الرابع من أذار/مارس.

وقال ناطق باسم رابطة مدارس السامبا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هناك إقبال كبير على مقاعد المدرج أكثر من السنوات السابقة".

وخلال يوم واحد فقط، بيعت مقاعد خمس أضعاف ما بيع في اليوم الأول من إعلان البيع في كرنفال 2020 ، وفقا لما قالته الرابطة في بيان، مشيرة إلى المطالبة الواضحة لعودة الكرنفال.

وقال جورجي بيرلينجيرو، رئيس رابطة مدارس السامبا، "المتابعون يستعدون بالفعل لأيام الاحتفال والاحتفالات التي سوف تكون لدينا في سامبودروم".

وأضاف أن الرابطة تعمل على تنظيم أكبر كرنفال على الإطلاق "ونحن متأكدون أنها سوف تكون عودة لا تنسى".

وعادة ما يجذب الكرنفال الملايين من السياح إلى جبل شوجر لوف سنويا.

وبحسب موقع "كرنفاليسكو" الإلكتروني، يجلب الكرنفال عائدات إلى المدينة تعادل نحو 700 مليون دولار.

وكان من المقرر إقامة الكرنفال في ريو في شباط/فبراير العام الجاري. ولكن في ضوء الجائحة، ألغت المدينة كرنفال الشارع ولكنها أرجأت فقط استعراضات مدارس السامبا الشهيرة في سامبودروم.