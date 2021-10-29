أعلنت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA قائمة الأعمال والممثلين المتأهلين للمرحلة النهائية من المنافسة، وهي المرحلة التي ستشهد المنافسة الأشرس حيث سيتم تقييمها من خلال لجنة منفصلة تسمى بـ"اللجنة الذهبية".

كما بدأت لجنة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA تقييم الأعمال الدرامية المصرية والعربية التي عرضت في الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2021 سواء على الشاشات أو المنصات.

ومن المقرر أن تستمر فترة التقييم حتى 10 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها اللجنة في تقييم الأعمال التي عرضت في الفترة من سبتمبر 2021 حتى نوفمبر 2021.

ويتأهل من كل موسم الـ ٣ الأعلى تقييما من كل فئة ويتم تأهيلها للمرحلة النهائية، وهي المرحلة التي سيشارك فيها 9 متنافسين من كل فئة وسيتم اختيار الفائز منهم من خلال اللجنة الذهبية والتي ستتكون من 9 نقاد، وهي لجنة متغيرة كل دورة.

ومن أبرز المتأهلين بفئة أفضل ممثل، كريم عبد العزيز- الاختيار2، محمد فراج- لعبة نيوتن، محمد ممدوح لعبة نيوتن، إلى جانب أفضل ممثلة منى زكي- لعبة نيوتن، حنان مطاوع- القاهرة كابول، هند صبري- هجمة مرتدة.