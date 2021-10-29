تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط الفني،حاليا من خلال التحضير لتصوير عمل سينمائي وأخر درامي يمثلان عودة قوية للنجمة الكبيرة بعد فترة غياب عن جمهورها .

وأشارت الفنانة إلهام شاهين- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أنها تحضر للعودة للسينما من خلال الفيلم السينمائي "بنات صابرة" والذي يناقش موضوعات مهمة ومن بينها "زواج القاصرات" ليكون بمثابة عودة قوية لها في مجال السينما،لافتة إلى أن العمل يعد بمثابة مفاجأة للجمهور في موضوعه وأحداثه،ويمثل توعية للأهالي والفتيات،معربة عن أملها في أن يحقق الفيلم نجاحا جماهيريا عند طرحه في دور العرض السينمائي.

ونوهت بأن الفيلم يشاركها في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم الفنانات وفاء عامر، هالة صدقي وبشرى إلى جانب مجموعة من الشباب،والعمل مستوحى مما تناوله كتاب "أعداء مصر الخمسة" من تحديات تواجهها مصر نتيجة تراكم العديد من الأزمات المجتمعية.

وعن الدراما،لفتت إلهام شاهين إلى أنها تحضر أيضا لعمل درامي جديد بعنوان "أمل حياتي"،وينتمي لنوعية المسلسلات التي تدور أحداثها في 30 حلقة،ومن المقرر أن تخوض به سباق الدراما الرمضاني 2022، مشيرة إلى أن اسم المسلسل مازال مؤقتا، ولم يتفق صناع العمل على اسمه النهائي حتى الآن، رافضة الكشف عن المزيد من التفاصيل حول العمل أو عن أبطاله خاصة انه مازال في التحضيرات الأولية.

وأشارت إلى أنها تعكف حاليا على قراءة مجموعة من السيناريوهات لأعمال درامية وسينمائية أخرى للمفاضلة بينها،وأنها ستحسم أمر مشاركاتها فيها خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين في الدراما في حكاية "حتة مني" وهي واحدة من مجموعة حكايات يتضمنها مسلسل "زي القمر"،حيث جسدت دور الزوجة المخلصة، والتي تهتم بكل تفاصيل زوجها، ولكن تأتي المفاجأة حينما تكتشف خيانة زوجها لها، والذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق.

حكاية "حتة مني" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل ومؤمن نور، وسارة الشامي ونهال عنبر، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف شهيرة سلام وإخراج حسام علي.