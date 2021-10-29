كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أربعة من كل عشرة ألمان قالوا إن بإمكانهم بشكل مبدئي تصور استخدام اليورو الرقمي مستقبلا.

في المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه البنك المركزي الألماني أن هناك الكثير من التشكك حيال هذا المشروع الذي تقوم به المصارف المركزية في دول اليورو.

وقال أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع (56%) إنهم لا يؤيدون تطبيق اليورو الرقمي غير أن البنك المركزي الألماني أشار في تقريره لشهر تشرين أول/أكتوبر الجاري إلى أن " مصطلح اليورو الرقمي كان لا يزال غير معروف إلى حد كبير عند قطاع واسع من الرأي العام وقت إجراء المسح".

وتدرس البنوك المركزية في منطقة اليورو منذ فترة احتمال تطبيق إصدار رقمي للعملة الأوروبية الموحدة، وكان البنك المركزي الأوروبي قرر منتصف تموز/يوليو الماضي نقل الأعمال التحضيرية لهذا المشروع إلى المرحلة التالية وهي مرحلة استقصاء تستمر لمدة عامين وتتعلق ببحث أمور منها التكنولوجيا الخاصة بهذا الإصدار وحماية البيانات.

غير أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيصدر يورو رقميا.

وكتب البنك المركزي الألماني في تقريره أن الأشخاص المقتنعين بالدفع النقدي بالذات هم من يميلون إلى التشكك حيال العملة الرقمية.

وذكر البنك أن نحو ثلثي الرافضين (61%) يتخوفون من أن يكون اليورو الرقمي هو المدخل إلى إلغاء النقد.

وفي المقابل، كان المركزي الأوروبي والمركزي الألماني أكدا مرارا أن اليورو الرقمي هو استكمال للنقد وليس بديلا للعملات الورقية والمعدنية.

ورأى من شملهم الاستطلاع أن أهم الخصائص التي يجب أن تتوافر في اليورو الرقمي هي الاستخدام السهل وحفظ الخصوصية والأمان فيما يتعلق بحماية البيانات وقابلية للاستخدام الشامل.

وأعرب الكثير ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن اليورو الرقمي يمثل فرصة لتجنب الاستخدام التجاري لبيانات شخصية من قبل أطراف في القطاع الخاص.