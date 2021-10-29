أكدت دراسة طبية جديدة أجرتها كلية الطب جامعة "أوساكا" باليابان، على أن الحافظ على استقرار مستويات الإنسولين بالدم ضمن معايير صارمة وصحية، ليصبح هدفًا يوميًا لمرضى السكر يساعد في تقليل مخاطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكشف الباحثون أن بروتينًا يسمى بـ (GRP78) يساعد فيروس "كوفيد - 19" في دخول الخلايا، ويتواجد في الأنسجة الدهنية، لذلك يعد كبار السن، والبدناء، ومرضى السكر الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، ولا تزال أسباب ذلك غير واضحة تماما، وأن ممارسة الرياضة وتقييد السعرات الحرارية يعمل على تقليل مستويات هذا البروتين في الأنسجة الدهنية.

وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم هو عامل خطر مهم يمكن أن يهيئ الأفراد الأكبر سنًا والبدناء ومرضى السكر لعدوى فيروس كورونا المستجد، وبذلك فإن التحكم في الأنسولين في الدم من خلال التدخلات الدوائية أو التدخلات البيئية، مثل التمارين الرياضية، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر هؤلاء المرضى، ونظرا للتأثير العالمي لوباء كورونا، فإن نتائج هذه الدراسة توفر رؤى مهمة حول كيفية تقليل مخاطر العدوى لدى هؤلاء المرضى المعرضين للخطر.