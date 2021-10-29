رفعت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص أرباحها وتدفقاتها النقدية المستهدفة للمرة الثانية خلال العام الحالي مدعومة بتعافي صناعة السفر والطيران والذي سيؤدي إلى زيادة نشاط شركات الطيران.

وتتوقع الشركة وصول أرباح التشفغيل المعدلة للعام الحالي إلى 5ر4 مليار يورو (2ر5 مليار دولار) مقابل توقعاتها السابقة وكانت 4 مليارات يورو، بحسب ما أعلنته الشركة اليوم الخميس أثناء إعلان نتائج الربع الثالث.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية قدمت لمحة بسيطة بشأن توقيت خطتها المستمرة لتعديل إنتاجها من الطائرات ذات الجسم الضيق، في حين قدمت أهدافا أعلى لمنتصف عام .2023

وبلغت أرباح الشركة المعدلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قبل حساب الضرائب والفوائد 4ر3 مليار يورو من خلال إيرادات بلغت 2ر35 مليار يورو.

في الوقت نفسه أعلنت الشركة اتاحة 400 مليون يورو كمخصصات لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.