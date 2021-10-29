يرى معظم المواطنين في أيرلندا الشمالية أن بروتوكول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي يحكم التجارة في البحر الأيرلندي أمرا إيجابيا للمنطقة، وفقا لاستطلاع رأي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن أحدث دراسة استقصائية للرأي العام أجريت لصالح جامعة كوينز في بلفاست خلصت إلى أن 52% من المشاركين يعتبرون بروتوكول أيرلندا الشمالية "أمرا جيدا" بشكل متوازن.

وزادت النسبة مقارنة بـ43% من المشاركين الذين أجابوا على السؤال نفسه في حزيران/يونيو.

يشار إلى أن الاستطلاع هو الأحدث الذي تجريه جامعة كوينز لمراقبة المواقف في أيرلندا الشمالية تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة الترتيبات التجارية التي أوجدت حواجز اقتصادية بين المنطقة وبين بريطانيا العظمى.

وخلص الاستطلاع إلى أن 53% من المشاركين الذين بلغ عددهم 2682 شخصا يوافقون الآن أو يوافقون بشدة على أن البروتوكول هو وسيلة مناسبة لإدارة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية.

وفي استطلاع حزيران/يونيو، كانت نسبة الموافقين هي 46%. وتم الاتفاق على البروتوكول بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كوسيلة لضمان استمرار حرية الحدود البرية الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويحقق البروتوكول ذلك من خلال نقل الفحوص التنظيمية والجمركية إلى الحدود البحرية بين أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.