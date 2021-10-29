وجه بوريس بيكر نجم لتنس الألماني السابق انتقادات للاتحاد الألماني للتنس بسبب الافتقاد لمواهب شابة صاعدة على مستوى تنس الرجال فى ألمانيا .

وقال بيكر في تدوينة صوتية لشبكة "يوروسبورت" :"أشعر بالقلق بشأن المواهب الشابة في ألمانيا. لا أرى أي لاعبين شبان ضمن المراكز الـ50 الأولى (بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين)."

وكان بيكر مسؤولا عن المواهب الشابة خلال توليه إدارة تنس الرجال في الاتحاد الألماني حتى نهاية العام الماضي.

وذكر بيكر :"كان لدي إحباطات. ففي تلك الأعوام الأربعة، لاحظت أن هياكل الاتحاد راسخة للغاية. لم أنجح في إجراء تغييرات هيكلية لأن هذا لم يكن مرغوبا فيه."

ويشهد تنس الرجال في ألمانيا حاليا تواجد لاعب واحد ضمن مراكز القمة، وهو ألكسندر زفيريف المتوج بالذهبية في أولمبياد طوكيو.

وتشهد المراكز الـ100 الأولى في التصنيف العالمي ثلاثة لاعبين آخرين فقط من ألمانيا وهم يان-لينارد شتراف (المركز 53) ودومينيك كيبفر (المركز 62) وبيتر جوجوفيتسك (المركز 86).

وأضاف بيكر :"دول أخرى تظهر لنا كيفية التحسن. إيطاليا على سبيل المثال، لديها نظام أفضل."

كذلك نادى بيكر، المتوج بلقب بطولة ويمبلدون ثلاث مرات، بالمزيد من الالتزام من جانب اللاعبين الشبان أنفسهم.

واستطرد بيكر :"اللاعبون الشبان غالبا ما ينسون أن فيدرر وديوكوفيتش ونادال كانوا يجتهدون بشكل منقطع النظير عندما يتعلق الأمر بالتدريبات."