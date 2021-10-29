صمم علماء صينيون نموذجا مبدئيا لحاسوب كمي يحمل اسم "جيوتشانغ 2.0" بـ113 فوتونا تم اكتشافها، بما يحقق اختراقات كبيرة في تسريع الحوسبة الكمية.

وفي هذه الدراسة، تم استخدام طريقة أخذ عينات البوزون الغاوسي (GBS)، وهي خوارزمية محاكاة كلاسيكية، لتوفير طريقة فعالة للغاية لإظهار تسريع الحوسبة الكمية في حل بعض المهام المحددة جيدا.

وبـ113 فوتونا تم اكتشافها، يمكن لـ"جيوتشانغ 2.0" أخذ عينات البوزون الغاوسي على نطاق واسع بسرعة أكبر بسبتيليون مرة من أسرع حاسوب عملاق موجود في العالم.

ونشرت الدراسة التي قادها عالم فيزياء الكم الصيني الشهير بان جيان وي، على الإنترنت في مجلة ((فيزيكال ريفيو ليترز)) العلمية،