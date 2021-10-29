خلصت هيئة محلفين فيدرالية إلى منح تعويض قدره 17 مليون دولار لعائلة رجل معاق ذهنيا قتل برصاص رجل شرطة في غير وقت الخدمة في لوس أنجليس داخل أحد متاجر كوستكو بمدينة كورونا في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أن حكم هيئة المحلفين جاء بعد يوم واحد من إعلان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسوس بيرنال أنه خلص إلى أن رجل الشرطة سلفادور سانشيز استخدم القوة المفرطة وغير المبررة في حزيران/يونيو 2019 عندما أطلق النار وقتل كينيت فرينش 32/ عاما./ وجاء إطلاق النار بعد مواجهة قصيرة بين الرجلين بينما كانا في طابور لتذوق النقانق.

وينتظر سانشيز المحاكمة بتهم القتل غير العمد والاعتداء التي رفعها مكتب المدعي العام في كاليفورنيا بعد أن رفضت هيئة محلفين كبرى في مقاطعة ريفرسايد بالولاية توجيه اتهام ضد سانشيز بعد أشهر من القتل.

وتم فصل سانشيز من جانب شرطة لوس أنجليس العام الماضي بعد اكتشاف مفوضية شرطة لوس أنجليس أنه انتهك سياسة الإدارة عندما أطلق النار على فرينش ووالديه، اللذين أصيبا بجروح خطيرة.

ورفع والدا فرينش، راسل وباولا فرينش، الدعوى ضد سانشيز والمدينة، لكن لوس أنجليس مسؤولة عن معظم، إن لم يكن كل، التعويض، وفقا لمحاميهما ديل ك. جاليبو.