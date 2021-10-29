كشفت حفريات في مدرج روماني عن أدلة على وجود زنزانة احتجاز لأولئك الذين كانوا على وشك مواجهة مصيرهم في الساحة، حسبما كشفت هيئة التراث الإنجليزي.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، يُعتقد أن مدرج ريتشبورو الروماني في كنت كان يوفر لسكان المدينة مكانا للفعاليات العامة والترفيه مثل صيد الحيوانات البرية وعمليات الإعدام ومعارك المصارعين.

كما أدت الاكتشافات الأخرى - مثل عظام الحيوانات والعملات المعدنية وشظايا الفخار - إلى اعتقاد خبراء الآثار أن المدينة كانت مأهولة بالمدنيين حتى نهاية الحكم الروماني في فترة أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس بعد الميلاد.

وكشفت أعمال التنقيب أيضا عن هيكل عظمي شبه مكتمل لقط روماني مدفون عن قصد وآثار زخارف مرسومة على الجبس الذي كان يغطي جدار الساحة، وهو أول مثال معروف من نوعه لأي مدرج روماني في بريطانيا، بحسب ما قالت هيئة التراث الإنجليزي.

وقدمت الاكتشافات دليلا جديدا على أن ريتشبورو كان موقعا رومانيا مهما في بريطانيا، وكشفت الحفريات عن مزيد من التفاصيل حول كيفية تشييده.

ويعتقد خبراء الآثار أن جدار الساحة الخارجي كان يصل عرضه إلى ستة أمتار وكان مبنيا من عشب مضغوط، بينما كان الجدار الداخلي مصنوعا من كتل ملاط الطباشير ذات وجه مكسو بالملصقات.

وقال فريق هيئة التراث الإنجليزي إن استخدام الطباشير والعشب كمواد بناء هو "اكتشاف مثير" يشير إلى أن المدرج ربما تم بناؤه في وقت مبكر من العصر الروماني، في القرن الأول الميلادي.