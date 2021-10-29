كشفت دراستان حديثتان نشرتا في عدد أكتوبر من مجلة "The BMJ" الطبية، عن وجود ارتباط بين ارتفاع استهلاك الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة، وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر النمط الثاني؛ حيث تشير النتائج إلي أن الزيادة في استهلاكها في إطار نظام غذائي صحي متوازن، يمكن أن يساعد في الوقاية من فرص الإصابة بمرض السكر.

وأوضحت الدراسة الأولى، التي أجراها فريق بحثي في كلية الطب جامعة "واشنطن"، في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث فحص الفريق البحثي العلاقة بين مستويات فيتامين "ج" في الدم، والكاروتينات (أصباغ طبيعية موجودة في الفواكه والخضروات الملونة)، والإصابة بمرض السكر، أن كل زيادة مقدارها 66 جرامًا في اليوم في إجمالي تناول الفاكهة والخضروات، كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 25٪.

وأشارت الدراسة الثانية، التي أجراها باحثون في كلية الطب جامعة "نيويوك"، بفحص الارتباطات بين تناول الطعام الكلي والفرد من الحبوب الكاملة ومرض السكر النمط الثاني، إلى أن تناول حصة واحدة أو أكثر في اليوم من الحبوب الكاملة (الحبوب أو الخبز الأسمر الكامل الحبة) كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر، مقارنة باستهلاك أقل من حصة واحدة في الشهر.

وأوصى الفريقان بزيادة استهلاك الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة كجزء من نظام غذائي صحي للوقاية من مرض السكر النمط الثاني.