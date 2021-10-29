أعلنت جوجل عن إتاحة ميزة ترحيل سجل الدردشة الخاص بالمستخدمين من هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" إلى الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" في تطبيق "واتساب" الشهير.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني ، أن الميزة الآن متاحة على جميع هواتف "بيكسل"، كما أنها ستتاح للهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.

وستجعل الميزة الجديدة التبديل من نظام تشغيل "آي أو إس" إلى "أندرويد" أسهل للمستخدمين.

وتتم عملية النقل بكل سهولة وتتطلب نسخة محدثة من تطبيق "واتساب" على الهاتفين، وأثناء إعداد الهاتف الذي يعمل بنظام Android، سيطلب من المستخدم مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام جهاز iPhone، ما يتيح بدء عملية النقل.

وذكرت جوجل أن مصنعي الهواتف الذكية يمكنهم إضافة دعم لهذه الميزة عند تحديث الهواتف إلى أندرويد، لذلك من الممكن أن يتمكن أولئك الذين لديهم هواتف حالية من الوصول إليها في مرحلة ما.

وتعمل الشركة مع شركات تصنيع الهواتف للتأكد من أن الهواتف التي تعمل بنظام Android 12 تدعم عمليات النقل.