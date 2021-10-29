يستهدف أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات واستثماراتهم المتراكمة التي لا تخضع للضرائب.

وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات فإن مليارديرات الولايات المتحدة يمتلكون أكثر من 5 تريليونات دولار، حيث زادت ثروات أكثر من 800 ملياردير أمريكي يتابعهم المؤشر، بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية.

ويقول الديمقراطيون إن مشكلة ضرائب ثروات الأثرياء تحتاج إلى حل مبتكر أو غير معتاد بحسب البعض. وستكون "ضريبة المليارديرات" غير المسبوقة سنوية على مكاسب استثمارات كبار أثرياء الولايات المتحدة.

من ناحيته قال ليوم كوبرمان مدير أحد صناديق التحوط "لا يجب مهاجمة الأثرياء... هل نحن أمة رأسمالية أم أمة اشتراكية؟".

وقال إيلون ماسك أغنى رجل في العالم ومالك ومؤسس شركة السيارات الكهربائية تسلا في رسالة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "في نهاية المطاف، يبددون أموال الشعب ثم يأتون إلى أموالك". وزادت ثروة ماسك بمقدار 119 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

كان تحليل أصدره خبراء الاقتصاد في البيت الأبيض في الشهر الماضي قد أشار إلى أن الأثرياء الأمريكيين يدفعون ضرائب أقل مما يفترض عند النظر على التعريف الأوسع نطاقا لدخولهم والتي تزيد بشدة عن المبالغ التي يقدمونها إلى سلطات الضرائب الأمريكية سنويا.

ويقول خبراء المجلس الاستشاري الاقتصادي للبيت الأبيض إن أغنى 400 عائلة في الولايات المتحدة دفعت ضرائب بمعدل 2ر8% عن دخل بلغ 8ر1 تريليون دولار خلال الفترة من 2010 إلى .2018