حذر خبراء بريطانيون من وجود "أزمة ديون" لملايين الأسر في المملكة المتحدة، بعد أن كشفت أبحاث أن عدد الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تعاني من متأخرات في السداد قد تضاعف ثلاث مرات منذ انتشار وباء كوفيد-19.

وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "جوزيف راونتري" الخيرية على مجموعة من الأسر ذات الدخول الدنيا في المملكة المتحدة أن ثلثهم متأخرون عن سداد الفواتير المنزلية، مقارنة بحوالي 11 % قبل الجائحة، بحسب صحيفة /الإندبندنت/ البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أنه من بين هؤلاء، هناك 950 ألفا متأخرون في سداد الإيجارات، و4ر1 مليون متخلفون عن فواتير الضرائب ونفس العدد لم يتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء والغاز.

وتظهر النتائج -المستندة إلى دراسة استقصائية شملت 4 آلاف و193 أسرة بريطانية منخفضة الدخل - أن الغالبية العظمى من الأسر التي تخلفت حتى الآن عن سداد الفواتير المنزلية (87 %) قالت إنها كانت دائما أو غالبا قادرة على دفع جميع فواتيرها بالكامل و في الوقت المحدد قبل جائحة كوفيد-19.

وقالت المؤسسة الخيرية إن هذا لم يكن مفاجئا نظرا لأن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض كانوا أكثر عرضة لفقدان الدخل أثناء الوباء بسبب فقدان الوظائف أو تقليل ساعات العمل أو الإجازات بدون راتب.