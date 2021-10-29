ارتفعت مبيعات الروبوتات الصناعية الجديدة بشكل طفيف في جميع أنحاء العالم بنسبة 5ر0 % خلال أزمة فيروس كورونا التي بدأت عام .2020

وأعلن الاتحاد الدولي للروبوتات في فرانكفورت يوم الخميس أنه تم شحن ما مجموعه 384 ألف وحدة.

وارتفع عدد الروبوتات الصناعية في المصانع حول العالم إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 3 ملايين وحدة. ومع ذلك، فقد تباينت التطورات في الأسواق الفردية، بناء على فترة الأزمة، فالصين، على سبيل المثال، قادت الانتعاش قبل أمريكا الشمالية وأوروبا.

وانخفض عدد الروبوتات الصناعية التي جرى تركيبها في المصانع في أوروبا للعام الثاني على التوالي، وذلك بنسبة 8 % ليصل إلى 67700 وحدة في عام الأزمة .2020

وفي ألمانيا، التي تعد واحدة من أكبر خمس أسواق للروبوتات في العالم بعد الصين واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تم تركيب حوالي 22300 وحدة.