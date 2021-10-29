في مشهد غير مألوف في مصر ذات الطقس الدافئ حتى في فصل الشتاء، أقيمت مباراة لهوكي الجليد في صالة بمدخل أحد المراكز التجارية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث حمل لاعبون مصريون وأجانب عصي الهوكي مرتدين الخوذات والزلاجات ووسادات الحماية.

وتعد المباراة جزءا من حدث هوكي الجليد الدولي الأول من نوعه في مصر، والذي انطلق تحت عنوان "تجربة هوكي الجليد في مصر 2021" (EIHE 2021)، وهي مسابقة ودية نظمها عشاق هوكي الجليد المصريون والأجانب للترويج للرياضة في مصر.

وفي حين أن مصر ليس لديها اتحاد للرياضات الشتوية أو منتخب لهوكي الجليد، تم تنظيم البطولة الودية من قبل فريق "مصر لهوكي الجليد"، وهو فريق من الشباب المصريين الذين نشأوا ويعيشون في كندا والولايات المتحدة، بالشراكة مع شركة (IBIS) المصرية لخدمات الاستثمار والأعمال ورابطة الصداقة ، وهي منظمة كندية معنية بتعزيز السياحة الرياضية.

وقالت نانسي عبد الهادي، إحدى المنظمات ورئيسة شركة IBIS لوكالة أنباء (شينخوا)، إن "هذا الحدث بمثابة تسليط للضوء أو نوع من الترويج لتعريف الشعب المصري برياضة هوكي الجليد، التي تشبه إلى حد كبير كرة القدم التي يحبها المصريون كثيرا"، موضحة أن شعار الحدث هو "تشجيع الرياضات الشتوية في البلد التي تشرق فيها الشمس دائما".

وتضم البطولة الدولية الودية ثلاث فرق مصرية من المحليين ومزدوجي الجنسية وثلاث فرق أجنبية يشارك فيها لاعبون من دول مختلفة منها سويسرا والسويد والولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليابان، وتم إحضارهم بواسطة رابطة الصداقة الكندية.

وأوضح سكوت هاو، وهو ممثل رابطة الصداقة وأحد منظمي الحدث، أن الهدف من المسابقة هو زيادة الوعي بين المصريين برياضة هوكي الجليد وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، متوقعا دخول مصر عالم الرياضات الشتوية في المستقبل القريب.

وأضاف هاو أنه "في أماكن مثل أوروبا وأمريكا الشمالية تعتبر الهوكي رياضة شائعة جدا، لكننا نبحث عن البلدان التي تحاول بدء برامج جديدة في الهوكي وتنميتها، ونحاول تقديم العون لها".

وأردف أنه "من وجهة نظرنا، إنه لشرف كبير لنا أن نكون قادرين على دعم هذه المهمة".