لطالما كانت المنازل الإيطالية، في المناطق الحضرية والريفية، مصدر جذب للمشترين الأجانب. وقد عززت الجائحة معدل طلب الأثرياء من أمريكا وبريطانيا على شراء هذه المنازل، وقد أجج عدد من الحوافز الضريبية، والانخفاض النسبي في الأسعار وإمكانية العمل عن بعد أججت، رغبتهم في شراء منازل بإيطاليا.

وقال بيل تومسون، المسؤول المعني بسوق العقارات الإيطالية لدى وكالة "نايت فرانك" للخدمات العقارية: "شهد الطلب تغيرا مثيرا".وسجلت المجموعة أعلى زيادة في الإقبال بين البريطانيين والأمريكيين في الآونة الأخيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف: "كشركة تجارية، سنحظى بأفضل عام لنا خلال عشر سنوات".