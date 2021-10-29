ذكرت وكالة ((تي تي)) الوطنية السويدية للأنباء أن ما يقدر بنحو 300 ألف سويدي يعانون من ضعف حاسة الشم بسبب كوفيد-19.

وتصطف طوابير طويلة انتظارا للعلاج في عيادتين معنيتين بعلاج تلك الحالات في البلاد البالغ تعدادها 10 ملايين نسمة، تم افتتاح أحدثهما في سبتمبر في مستشفى جامعة كارولينسكا في هودينجي بالقرب من العاصمة ستوكهولم، وفقا للتقرير.

ووفقا لآخر إحصائية صادرة عن وكالة الصحة العامة السويدية ، تلقى 84.7 بالمئة من السكان الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، بينما تلقى 80.1 بالمئة الجرعتين.