تعتزم شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس بنز التحول نحو استخدام بطاريات أقل قوة في الفئات الأولى من سياراتها الكهربائية لاحتواء الزيادة في أسعار بعض المعادن.

ونقل موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات عن أولا كالينيوس الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية القول إن شركته ستستخدم بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد في الجيل الجديد من سياراتها الكهربائية مثل إي.كيو.أيه وإي.كيو.بي خلال عامي 2024 و.2025

ولا يحتاج هذا النوع من البطاريات إلى معدن النيكل الأعلى ثمنا والذي يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة مدى السيارة الكهربائية والذي تستخدمه في طرز مثل إي.كيو.إس وهي النسخة الكهربائية الكاملة من فئتها الشهيرة الفئة إس.

ويراهن كالينيوس على أن العملاء سيقبلون بمدى أقل لسياراتهم الكهربائية مقابل دفع سعر أقل، في ظل ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.