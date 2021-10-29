طلبت الشركات المتوسطة في ألمانيا استقدام المزيد من الكوادر الفنية من الخارج لمكافحة النقص في القوى العاملة المتخصصة في البلاد.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية قال الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية للشركات المتوسطة، ماركوس يرجر:" نحن بحاجة إلى الهجرة الموجهة للكوادر الفنية حيث يتم التركيز فيها على هذه الكوادر".

وأشار يرجر إلى تزايد عدد الشركات في جميع القطاعات التي لا تجد في الوقت الحالي كوادر فنية أو متدربين، " وهذا يهدد بشكل أساسي القدرة التنافسية للشركات المتوسطة وبالتالي ألمانيا برمتها كمقر للشركات".

وأضاف يرجر:" الكثير من الشركات ستضطر إلى رفض طلبيات بسبب نقص العمالة المتخصصة"، وقال إن الحال ليس أفضل بالنسبة للمتدربين، " ففي ألمانيا يوجد أكثر من 390 مهنة تدريبية معترف بها وهناك نقص في المتدربين الجدد في كل هذه المهن تقريبا، وهكذا لم يتم التمكن من شغل نحو 60 ألف وظيفة تدريب في بداية العام التدريبي 2020".

وبحسب تصريحات يرجر، فإن النقص في العمالة الفنية المتخصصة موجود بشكل أساسي في قطاع الشركات التي يعتمد عملها على علوم الرياضيات وتقنية المعلومات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى قطاع الصحة والرعاية والحرف اليدوية، وحذر من أن رجال الأعمال سيفتقرون إلى وجود خلفاء محتملين لهم في حال عدم وجود كوادر فنية " وهذا يهدد الشركات في أسوأ الأحوال بالإغلاق، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على الشركات العائلية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوكالة العمل الاتحادية، ديتلف شيله، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية:" مجموع القوى العاملة التي يجري البحث عنها حاليا يبلغ قرابة 2ر1 مليون عامل ثلثا هؤلاء من الكوادر الفنية المتخصصة"، ولفت إلى وجود نقص في 70 مهنة على مستوى الكوادر المتخصصة.

كان شيله صرح في نهاية آب/أغسطس الماضي بأن ألمانيا تحتاج إلى قدوم نحو 400 ألف مهاجر سنويا لتعويض النقص المتزايد في القوى العاملة المتخصصة.