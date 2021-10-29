توصل باحثون من جامعة (برينستون) الأمريكية إلى أن الصيد الجائر للأفيال للحصول على العاج على مدى عقود في موزمبيق أدى إلى ميلاد فيلة بدون أنياب، مما يثبت أن الصيد الجائر "غير تشريح" الحيوانات البرية.

وأظهرت دراسة - نُشرت في مجلة (ساينس) الأمريكية - أن الطفرة الجينية النادرة التي تسببت في عدم وجود أنياب أصبحت شائعة جدًا في بعض مجموعات الأفيال الأفريقية بعد فترة قتل فيها الكثيرون بسبب أنيابهم.

ونظر الباحثون في سبب ولادة إناث الأفيال في متنزه جورونجوسا الوطني في موزمبيق بشكل متكرر بدون أنياب، ووجدوا أن الحيوانات عُدلت وراثيًا بسبب الصيد الجائر للعاج.

وتم اصطياد الأفيال ذات الأنياب خلال الحرب الأهلية بموزمبيق من عام 1977 إلى عام 1992، حيث ذبح 90% من الأفيال من قبل القوات المسلحة من كلا الجانبين لإنتاج العاج الذي تم بيعه لتمويل الصراع، ولم تمس القوات المتناحرة الفيلة بدون أنياب، مما أدى إلى زيادة احتمالية تكاثرهم ونقل صفة عدم الأنياب إلى ذريتهم.. وبعد جيلين، لا تزال آثار ذلك مرئية على مجموعة من حوالي 700 فيل تعيش في الحديقة الوطنية.

وقال روبرت برينجل من قسم البيئة وعلم الأحياء التطوري بجامعة برينستون، الذي قاد الدراسة، إن "الظاهرة كشفت عن تأثير التدخل البشري في الطبيعة".