ضبطت شرطة لاوس 55,6 مليون حبة ميثامفيتامين مخبأة داخل شاحنة، في أكبر عملية من نوعها في آسيا، على ما أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال الممثل الإقليمي للمكتب جيريمي دوغلاس لوكالة فرانس برس إن "الـ55,6 مليون حبة ميثامفيتامين والـ1537 كيلوغراما من الميثامفيتامين البلوري التي أعلنت لاوس عصر أمس ضبطها تشكل مستوى قياسيا لعملية ضبط واحدة في المنطقة".

وأشار إلى أن هذا المستوى "يوازي ثلاثة أضعاف مجموع حبات الميثامفيتامين التي ضبطتها لاوس العام الماضي، وما يقرب من ثلث كمية الميثامفيتامين البلوري".