أشارت دراسة طبية حديثة إلى أن عصير البرتقال الصافي بنسبة 100%، لديه القدرة على محاربة الالتهاب والإجهاد التأكسدي لدى البالغين، وهو ما يمهد إلى إجراء المزيد من الأبحاث في هذا الصدد.

وتفيد الدراسة الحالية، التي أجريت في كلية الطب جامعة "فلوريدا" الأمريكية، أن شرب عصير البرتقال الصافي بنسبة 100% يقلل بشكل كبير من بروتين "إنترليوكين - 6" ( Interleukin 6)، أحد العلامات الراسخة للالتهابات، في كل من البالغين الأصحاء، وممن ترتفع بينهم مخاطر الالتهابات والإجهاد التأكسدي، كما لوحظ دوره الفعال في خفض علامات الإجهاد الالتهابية والأكسدة الإضافية؛ ومع ذلك، فإن النتائج لم تصل إلى الأهمية الإحصائية تماما.

وقد تم تمويل هذه الدراسة من خلال منحة غير مقيدة من قبل دائرة الحمضيات في ولاية فلوريدا، بالتنسيق مع "إدارة المراجعة الطبية" الممولة من قبل ولاية "فلوريدا".

ويشير الباحثون إلى احتواء عصير البرتقال الصافي على مركب نشط يعرف باسم "هسبريدين" ( Hesperidin )، يعمل على الحد من بعض علامات الالتهاب التأكسدي الذي يعد أحد العوامل الهامة المساهمة في حدوث الالتهابات المزمنة، فضلا عن دوره الأساسي في الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، في مقدمتها مرض السكر، وأمراض القلب.