ارتفعت معدلات عنف السلاح في الولايات المتحدة بنحو الثلث، خلال وباء كوفيد-19، العام الماضي، وفقا لدراسة نُشرت في ((التقارير العلمية)).

وحدد الباحثون حوالي 51 ألف حادثة عنف بالأسلحة النارية في أنحاء الولايات المتحدة خلال فترة الوباء المستمرة لـ13 شهرا، من أول مارس 2020 إلى 31 مارس 2021، مرتفعة من نحو 39 ألف حادثة خلال فترة الـ13 شهرا السابقة.

اعتقد الباحثون أن الضغوط النفسية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، إلى جانب مبيعات الأسلحة النارية المتزايدة، يمكن أن تكون مسؤولة عن هذا الارتفاع الحاد، ودعوا المسؤولين إلى أن يكونوا مدركين لتأثيرات الضغوط "الاجتماعية والاقتصادية غير المقصودة" الناجمة عن إجراءات مثل أوامر البقاء في المنازل، والتباعد الاجتماعي