تراجعت وتيرة نمو القطاع الخاص في فرنسا في تشرين أول/أكتوبر الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال ستة أشهر، بحسب بيانات مؤسسة "إي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية.

وتراجع مؤشر الناتج المركب للقطاع الخاص إلى 7ر54 نقطة في تشرين أول/أكتوبر مقابل 3ر55 نقطة في أيلول/سبتمبر. وجاءت هذه القراءة متفقة مع تقديرات خبراء الاقتصاد.

ويشير تسجيل المؤشر قراءة أعلى من 50 نقطة إلى نمو القطاع.

وجاء نمو القطاع الخاص الفرنسي مدفوعا فقط بنتائج قطاع الخدمات، حيث سجل ناتج قطاع التصنيع أكبر معدل تراجع له منذ أيار/مايو .2020

وقال جوي هايز، الخبير الاقتصادي في " أي.إتش.إس ماركيت" إن "النمو الإجمالي تراجع إلى أبطأ معدلاته خلال ستة أشهر، حيث بددت مشكلات الإمدادات التي تؤثر على قطاع التصنيع، ثمار النمو السريع لقطاع الخدمات".

وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في تشرين أول/أكتوبر 6ر56 نقطة مقابل 2ر56 نقطة في أيلول / سبتمبر.وكان من المتوقع أن يتراجع المؤشر إلى 5ر55 نقطة.

وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في تشرين أول/أكتوبر على نحو يتجاوز التوقعات، إلى 5ر53 نقطة مقابل 55 نقطة في الشهر السابق عليه، فيما كان من المتوقع أن يسجل المؤشر 54 نقطة.