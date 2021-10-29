أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنها ستبدأ في تخفيف قواعد الحجر الصحي الحدودي اعتبارا من تشرين ثان/نوفمبر ، لكن لن يتم السماح بدخول السائحين.

وأغلقت الحدود أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين، منذ آذار/مارس 2020 في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويقضي الذين يدخلون البلاد حاليا 14 يوما في مرافق العزل والحجر الصحي التي تديرها الحكومة.

غير أنه اعتبارا من 14 تشرين ثان/نوفمبر ، ستقلص هذه المدة إلى سبعة أيام تليها ثلاثة أيام من العزل المنزلي، وفقا لما ذكره وزير الاستجابة لفيروس كورونا، كريس هيبكنز.

وتأمل نيوزيلندا في التحول إلى العزل المنزلي للوافدين الأجانب المطعمين في الربع الأول من عام 2022، وفقا لهيبكنز.

غير أنه قال إن هذا التغيير لن يحدث إلا بعد أن يصل البلد إلى هدفه المتمثل في التطعيم بنسبة 90%.

وتلقى نحو 87% من السكان المؤهلين في البلاد جرعة لقاح أولى، في حين أن 72% من المقيمين في نيوزيلندا تلقوا التطعيم الكامل.

وقال هيبكنز إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول فتح الحدود أمام السائحين.