أعلنت مجموعة يونيفرسال الموسيقية التي انفصلت عن شركة "فيفندي اس ايه" الشهر الماضي، إن مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام نمت بنسبة 16 %، حيث حققت نموا في التسجيل والترخيص والنشر، وذلك بحسب ما كشفه التقرير الأول لها كشركة عامة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أكبر شركة موسيقى في العالم، قولها إن الإيرادات ارتفعت إلى 15ر2 مليار يورو (5ر2 مليار دولار).

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21 % لتصل إلى 461 مليون يورو.

وتستفيد يونيفرسال من النمو في اشتراكات الموسيقى والبث المباشر، إلى جانب ارتفاع عائدات استخدام الأغاني في البث وفي مجالات أخرى.