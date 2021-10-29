بيروت - عمر حبنجر

مازالت أزمة إساءة وزير الإعلام جورج قرداحي للمملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن تعصف بالحياة السياسية في لبنان في وقت يصر حزب الله على دعمه رغم توجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نحو معالجة جذرية للإساءة، فيما تؤكد تصريحات قرداحي انه مستمر في مساره البعيد عن تصحيح الضرر الذي ألحقه بالعلاقات اللبنانية - الخليجية.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جدد التأكيد «على حرص لبنان، رئيسا وحكومة وشعبا، على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة»، لافتا إلى ان تصريحات الوزير قرداحي «صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية التي تحرص على القيام بكل ما يسهم في وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب شعب لبنان، خصوصا في الظروف الراهنة».

«تيار المستقبل» رد على موقف «حزب الله»، متهما الحزب بالإصرار على وضع لبنان في خانة العداء لأشقائه.

بدوره النائب فيصل الصايغ، عضو كتلة اللقاء الديموقراطي، برئاسة تيمور جنبلاط، رأى أن قرداحي أساء لموقع وهوية لبنان، وأضر بمصالح اللبنانيين، وأخل بواجباته الوظيفية، وهو إن لم يستقل فسندرس إمكانية طرح الثقة به في مجلس النواب.

وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وردا على سؤال لـ «الأنباء» تعقيبا على ما لفت إليه أنه من يكون شقيقه مريضا ويبتعد عنه بدل أن يعالجه وماذا لو نقل الشقيق المريض مرضه إلى إخوته كما فعل قرداحي، أجاب: لا.. لا أريد أن أدافع عنه.. اسمحوا لي أن أقول إن «الوزير قرداحي هو ربما من دافع عن حاله.. بيجوز إذا دافع عن حاله يؤذي حاله أو يربح حاله هو مسؤول عن حاله». وأضاف في حديثه عن الحكومة وإمكان استقالة قرداحي: هذه الحكومة ائتلافية. ليست حكومة ميشال عون ولا حكومة نجيب ميقاتي ولا حكومة نبيه بري ولا حكومة حزب الله. جورج قرداحي مين جابو؟ سليمان فرنجية. الرئيسان عون وميقاتي لا يستطيعان، سياسيا، فرض استقالة قرداحي على فرنجية».

وعندما سئل عن المرتكزات الأساسية تجاه السياسة الخارجية أجاب: هناك أزمتان أو ثلاثة بدأنا بمعالجتها، والحكومة مصرة على محاولة حلها. يمكننا البدء في الحديث عن النقاش مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسة النقدية والمصارف والمالية لذا يطلب معلومات. وهناك بطء من جهتنا وهناك نية لدى كل السياسيين لحل هذه القضية. هناك شائعات وتصريحات كثيرة. نحن في الخارجية لم نبدأ المفاوضات بعد. نحن اليوم نجري نقاشا، يحصل هناك اتفاق. هناك إرادة لبنانية واحدة لم تكن موجودة من قبل، وأتكلم على مستوى الرؤساء والحكومة، هناك تقدم بطيء في النقاش قبل البدء في المفاوضات، ولدينا على رأس الوفد شخص عمل في الصندوق هو نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي 20 سنة وكان في الجهة الثانية أي جهة الصندوق، أتوقع ان تبدأ المفاوضات مع الصندوق الآن وتنتهي في آخر السنة.