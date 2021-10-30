القنصلية وفرت لها الرعاية الطبية والمعيشية الكاملة بعد سجن والدها

جهود مشكورة من مخفر الجابرية ومستشفى مبارك

اسامة ابو السعود

واخيرا … الطفلة المصرية عهد في " عهدة القنصلية المصرية " التي وفرت لها كافة الرعاية الطبية والمعيشية حتى تسليمها لعمها بعد ساعات من القبض على والدها بسبب قضايا مالية .

الطفلة عهد ابنة الاعوام الثلاثة والنصف فتحت عينيها امس الجمعه على اب مطلوب للعدالة في الكويت و أم لم تجدها بجوارها منذ سنوات بسبب تواجدها خارج البلاد .

وفور تسليم عهد الى المخفر قام بتوجيهها لمستشفى مبارك للاطمئنان على صحتها ، وعلى الفور تحركت القنصلية المصرية حيث توجه القائم بأعمال القنصل العام القنصل أمير وجدي وعضو القنصلية اسامة عليوه وظلا معها طوال يوم امس الجمعة باكمله لتسهيل امورها وتوفير كل سبل الرعاية الطبية والمعيشية وتوفير ما يلزمها من احتياجات، ثم الانتقال من المستشفى للمخفر لمحاولة العثور على ذويها.

وأثمرت تلك الجهود بعد التعاون الكامل من القنصلية المصرية ومخفر الجابرية في الوصول الى عم الطفلة عهد التي لا ذنب لها، وبالفعل قامت القنصلية بتسليمها له امس رسميا واصبحت في عهدته حاليا .

وكشفت مصادر خاصة ل "الأنباء" ان القنصلية نجحت بعد جهود مضنية الجمعه مساء في الوصول الى ذويها في مصر ، حيث تم التواصل مع والدتها التي تمنت استقبالها قريبا في مطار القاهرة بعد إنجاز إجراءات سفرها .

ووجه السفير المصري اسامة شلتوت الذي تابع القضية منذ صباح الجمعه بسرعة إنجاز امور الطفلة عهد واستخراج وثيقة سفر وتدبير تذكرة سفر لها لعودتها سالمة الى احضان امها فور انتهاء الإجراءات الرسمية بعد التنسيق الكامل مع الجهات الكويتية .

من جهتها، اعربت اسرة الطفلة عهد عن خالص شكرها للسفارة المصرية على ما قامت به من جهود انسانية وسرعة استجابتها فور علمها بالقضية لإنقاذ عهد وتقديم كل الدعم والعون اللازم لها .