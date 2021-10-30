عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى العدان د.عبير الذايدي، عن إجراء 25 عملية لجراحات المسالك البولية النسائية وترميم عضلات الحوض لمرضى يعانون من السلس البولي وهبوط في عضلات الحوض.

وذكرت في تصريح صحافي، ان اجراء العمليات جاء عبر ورشة عمل قام بها فريق طبي من قسم النساء والولادة بمستشفى العدان ، وبمشاركة الاستشاري الزائر في تخصص المسالك البولية النسائية وترميم عضلات الحوض من ايطاليا ضمن برنامج الاطباء الزوار لوزارة الصحة.

وشكرت د.الذايدي بجميع الطواقم الطبية من قسم التخدير والتمريض بعد نجاح العمليات، مشيدة بدعم وزير الصحة د.باسل الصباح ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا وادارة المنطقة والمستشفى لتذليل كافة العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمة بقسم النساء والولادة بمستشفى العدان.