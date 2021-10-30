أعلنت الكويت صباح اليوم، عن استدعاء سفير البلاد لدى لبنان للتشاور ومغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنه استنادا إلى ما يربط الكويت والسعودية من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك تعلن وزارة الخارجية أن الكويت قررت استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة القائم بالأعمال اللبناني نظراً لإمعان الجمهورية اللبنانية في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية وباقي دول مجلس التعاون إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول المجلس.

واكدت البلاد حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين وعدم المساس بهم.