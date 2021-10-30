قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد أن تحدث إلى الملكة إليزابيث التي نصحها الأطباء بالراحة وتجنب الزيارات الرسمية لمدة أسبوعين على الأقل إن الملكة بحالة طيبة للغاية.

وهناك خوف على صحة إليزابيث، أقدم ملوك العالم وأكثرهم بقاء على العرش، بعد أن ألغت عددا من الزيارات المقررة وقضت ليلة في المستشفى بسبب مرض غير محدد لكنه ليس مرتبطا بكوفيد-19، وكانت أول ليلة تقضيها في المستشفى منذ سنوات.

وفي تصريحات إلى القناة الرابعة الإخبارية، قال جونسون الذي يتحدث إلى الملكة يوم الأربعاء من كل أسبوع لإحاطتها علما بالتطورات "تحدثت إلى جلالتها وهي في حالة طيبة للغاية".

ومضى يقول "يتعين عليها فحسب أن تتبع نصيحة أطبائها وأن تنال بعض الراحة وأعتقد أن هذا هو الشيء المهم. أعتقد أن البلاد كلها تتمنى لها السلامة".