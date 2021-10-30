وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قال في مقدمته: نشر في جريدة القبس بتاريخ 2 أغسطس 2021 أن بنك الكويت المركزي بعث كتابا إلى الإدارة المركزية للإحصاء عن أسباب توقف الإدارة عن رصد الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بما يعرقل رصد مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة. وهو الرقم الذي يقيس مؤشر التضخم في الدولة، وعليه تتم دراسة أثر غلاء الأسعار على دخل الفرد.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الكويت لعام 2021 على أساس شهري حتى آخر إصدار.



2- ما المعيار الدولي للتوقيت الزمني لنشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك التي يجب أن تلتزم به الدول في نشر مثل هذه الأرقام؟ وإذا كان رقم المؤشر في الكويت متأخرا وفق هذا المعيار، يرجى الإفادة عن سبب هذا التأخير.



3- أسباب تعطل إجراء المسوح الاقتصادية للمنشآت في القطاع الخاص.



4- سبب تعطل نشر المجموعة الإحصائية السنوية، حيث إن آخر إصدار في الموقع الإلكتروني كان لعام 2018، وذلك بالمخالفة للمادة 9 من القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد.



5- الإجراءات المتخذة لتطوير الجهاز الإحصائي للدولة «الإدارة المركزية للإحصاء»، وفي حال وجود توجه لإلغاء الإدارة ودمجها مع جهة أخرى، يرجى تزويدي بالدراسة التي أجريت في هذا الشأن ومقارنة ذلك مع ما هو متبع دوليا وإقليميا في استقلالية الأجهزة الإحصائية وفق المبادئ الدولية في العمل الإحصائي.