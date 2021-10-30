عبدالعزيز الفضلي

انتهت فترة تمديد تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الاطفال والتي قام وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، بتمديد فترة التسجيل حتى يوم أمس الأول وذلك تيسيراً لأولياء الأمور على ضوء تدارس طلبات التسجيل المتأخر.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان الادارات المدرسية لن تستقبل تسجيل الاطفال اعتباراً من اليوم الاحد وذلك التزاماً بالتعليمات الصادرة من الوزارة بهذا الشأن، مشيرةً الى ان المدارس تعاود عملية التسجيل بدءًا من الثاني من شهر يناير من العام المقبل وفقاً للتقويم الدراسي الذي اعلنت عنه التربية .