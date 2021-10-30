زكت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لالعاب القوى اليوم السبت، مرشح دولة الكويت رئيس الاتحاد الكويتي سيار العنزي لمنصب رئيس الاتحاد للسنوات الاربع المقبلة (2021 - 2025) كما أقر الاجتماع نقل مقر الاتحاد من البحرين الى الكويت.

واسفرت باقي المناصب التي جاءت بالتزكية ايضا في الاجتماع الذي عقد في الكويت عن فوز القطري محمد الفضالة بمنصب نائب الرئيس كما نال كل من بدر ناصر من البحرين وخلفان الوائلي من عمان وزيدون جواد من العراق وشاجع المقدشي من اليمن ووسيم حولي من لبنان.

وحصلت السورية فداء الشوفي على المقعد المخصص للنساء بالتزكية ايضا في حين تم اختيار عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لالعاب القوى الدكتور مانع العجمي لشغل منصب الأمين العام للاتحاد بالاجماع.

واكد العنزي في كلمة له عقب الفوز ان الاتحاد الذي يمثل 12 دولة في غرب آسيا سيسعى للنهوض بهذه الرياضة المرموقة الملقبة (بأم الالعاب) في جميع دول الاعضاء ليحتل صدارة قطاعات آسيا كما سيعمل على دعم لاعبي هذه الرياضة وتطوير مستوياتهم الفنية من خلال تكثيف البطولات لمختلف الفئات.

وتعهد بأن يبذل الاتحاد كل الجهود لتحقيق اهدافه بالارتقاء بهذه اللعبة وفي مقدمتها تنظيم البطولات على كافة المستويات منوها بدعم رئيس الاتحاد الأسيوي لألعاب القوى القطري دحلان الحمد للاتحاد والذي تجسد حضوره هذه الاجتماعات.

وقال ان الاتحاد سيضع خطة واضحة لتفعيل دور لجانه المختلفة لدعم كل عناصر منظومة اللعبة من لاعبين وحكام ومدربين والكوادر الطبية والادارية مشيرا الى ان المجلس حريص على اخذ ملاحظات الجمعية العمومية للاتحاد ومقترحاتهم بعين الاعتبار لانجاح خطة عمل الاتحاد.

وتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العمومية على ثقتهم به وبكافة أعضاء المجلس لقيادة الاتحاد للسنوات المقبلة "ما سيشكل دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق نقلة نوعية في عمل الاتحاد" الذي يعمل ضمن قطاع غرب اسيا.

ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الأسيوي لألعاب القوى القطري دحلان الحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وجود الاتحاد في الكويت وبقيادة كويتية يعد خطوة متقدمة في تطوير الاتحاد لما تملكه الكوادر الكويتية من خبرات مميزة في هذا المجال معتبرا ان تواجد نخبة من قادة اللعبة في هذا المجلس سيخدم رياضة العاب القوى بالمنطقة.

ولفت دحلان الى ان الاتحاد الآسيوي وبتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة سيمنح اتحادات المناطق في القارة (غرب وشرق وجنوب ووسط آسيا) دعما ماليا سنويا بنحو 20 الف دولار ستخصص لدعم اقامة البطولات والملتقيات الرياضية في اللعبة.

وذكر ان الجمعية العمومية للاتحاد القاري ستناقش في اجتماعها في نوفمبر المقبل تعديل النظام الاساسي لمنح رؤساء القطاعات المختلفة بالقارة منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي باعتبار انهم سيكونون قريبين من كافة الاتحادات الوطنية لنقل افكارهم وآرائهم ومقترحاتهم للارتقاء بهذه الرياضة على كافة الاصعدة.

يذكر ان الاجتماع حضره رؤساء وممثلون عن اتحادات السعودية وقطر والامارات والبحرين وعمان وسوريا والعراق والاردن وفلسطين ولبنان واليمن اضافة للكويت.