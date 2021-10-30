أصدر المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف قرارا بشأن دعم النخيل المثمر للسنة المالية 2022/2021 تضمن ما يلي:

مادة أولى:

٭ يصرف دعم النخيل المثمر من الاصناف التالية (برحي - إخلاص - سكري - مجدول - أم الدهن - نبوت سيف) للعام المالي 2022/2021 بواقع 1.5 دينار كويتي لكل نخلة مثمرة.

٭ يصرف دعم النخيل بواقع نخلة مثمرة لكل 64م2 من اجمالي المساحة المستغلة.

٭ في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما يتضمنه الإقرار من المتنازل والمتنازل اليه.

٭ يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من اثمار النخيل وفقا لاحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الاحصاء من قبل الادارة الزراعية المختصة.

٭ يشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الامراض وخاصة سوسة النخيل الحمراء، ولا يتم تسجيل استمارة الحصر إلا بعد التأكد من علاج النخيل.

٭ يصرف دعم النخيل المثمر للمناطق الزراعية (الوفرة - العبدلي) وكذلك للحيازات المخصصة للانتاج النباتي بالصليبية.

٭ لا يصرف دعم للحيازات التي تقل قيمة دعم النخيل المثمر لها عن 50 دينارا.

٭ لا يصرف دعم النخيل المقرر للحيازة التي بها أكثر من شريك إلا بعد التوقيع على نموذج تفويض لأحد الشركاء.

مادة ثانية: لا يتم صرف الدعم الا بعد سداد القيمة الايجارية المستحقة للقسيمة وتقديم الايصال الدال على ذلك، شريطة أن يكون ذلك قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.

مادة ثالثة: يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط، ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة، شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.

مادة رابعة: لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ أو رسوما أو غرامات أو أحكاما قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.

مادة خامسة: يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الاولى من هذا القرار في أي فترة من الفترات في ضوء المبالغ المتوافرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2022/2021.

مادة سادسة: يتم دعم النخيل المثمر في حدود المبلغ المخصص بميزانية الهيئة للسنة المالية 2022/2021.

مادة سابعة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.