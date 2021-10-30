عكف محللو شركة «يورك تاورز» العقارية على دراسة التغيّرات المستمرة لأحوال الاستثمار في المنطقة، وخلصوا إلى أن تقلبات أسواق الأسهم والتبعات الاقتصادية السلبية التي حدثت نتيجة لوباء كورونا مثل الركود والتضخم، قد جعل من الاستثمار العقاري وخاصةً في سوق منتعش مثل جورجيا، جعله بمنزلة طوق نجاة لكثير من المستثمرين الخليجيين الطموحين.

هذا ويحذر الكثير من خبراء الاستثمار في العالم من مخاطرة الاستثمار في سوق الأسهم لاسيما مع انخفاض قيمة السندات، وذلك في حين أن جائحة كورونا كان لها تأثير آخر إيجابي على انتعاش سوق العقارات العالمي حيث بلغ حجمه حوالي 3.5 تريليونات دولار، مع توقع أن يصل حجمه إلى 4.2 تريليونات دولار بحلول عام 2027.

وكانت «يورك تاورز» من أوائل شركات التطوير العقاري التي استطاعت خلق آفاق جديدة للاستثمار العقاري في جورجيا على مدار 6 سنوات بإنشائها لمشاريع سكنية مميزة بالعاصمة تبليسي، ولعل آخر هذه المشاريع كمبوندي «يورك تاون وليسي فيو»، بالإضافة إلى إعلانها عن إطلاق «مجمع الماري» في مدينة باتومي الساحلية.

يقول «عمرو الأبوز» الرئيس التنفيذي للشركة: «لقد استطاعت يورك تاورز أن تلفت أنظار المستثمرين الخليجيين بوجهٍ عام والكويتيين بوجهٍ خاص إلى المزايا العديدة التي تمنحها جورجيا لمواطني الخليج، من دخول بدون ڤيزا، وتوافر بيئة أعمال واستثمار آمنة ومشجعة، والذي ساعدنا نحن على بناء المشروع تلو الآخر ونحن واثقون تمامًا من عوائده الاستثمارية المرتفعة والمضمونة».

ويتابع: «والآن وبعد أن توسّعت قاعدة عملاء يورك تاورز، كان يجب علينا أن نكون أقرب إلى أهلنا في الخليج فقمنا بالإعلان عن قرب افتتاح فرع جديد في الكويت، مع التخطيط لفتح فروع أخرى في مزيد من دول الخليج العربي».

ولايزال الاستثمار العقاري يثبت أنه أفضل خيارات الاستثمار في أوقات التضخم بما يمنحه من فرص فريدة لتحقيق أرباح سريعة ومضمونة، فهو بلا شك الخيار الأكثر ذكاءً لكثير من المستثمرين لأنه يوفر دخول إيجار مضمونة على المديين القصير والمتوسط ويضمن زيادة نمو رأس المال.

وبالنسبة لجورجيا، يؤكد خبراؤها الاقتصاديون على أن ارتفاع نسبة التضخم التي حدثت منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى حدوث حالة الركود العالمي نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الشهيرة في عام 2008، قد أثر بدوره على انخفاض أسعار الأسهم، بينما كانت العقارات في أمان، واستطاع من استثمر فيها أن يتجاوز الأزمة محققًا أرباحًا عالية لا تقارن بأرباح من استثمروا في الأسهم.

ومنذ ذلك الوقت ونحن نعرف لماذا يكتسب الاستثمار العقاري في جورجيا هذه الأهمية وخاصةً وقت الأزمات، وهو ما يفسر أيضًا أسباب ارتفاع طلب الخليجيين والكويتيين بوجهٍ خاص على التملك في جورجيا وخاصةً في تبليسي وباتومي.

فعلى سبيل المثال، إذا قام المستثمر بشراء عقار كامل التشطيب وقام بتسويقه جيدًا فأقل عائد استثماري يمكن الحصول عليه في جورجيا يكون 13% بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 20% في بعض المواقع الاستثمارية الواعدة.

يقول «عمرو الأبوز»: «ليس من الصعب على المستثمر الخليجي أن يحقق أحلامه الاستثمارية في جورجيا، فقط سيكون عليه شراء عقار واعد استثماريًا، ثم الانتظار لفترة، فبذلك يضمن حماية أكيدة من آثار التضخم، مع تحقيق عوائد مميزة ومستقرة. وكما يقولون: لا تنتظر على قرار شراء عقار، بل اشتري وتمهل حتى ترى جميع أهدافك تتحقق».

وجدير بالذكر أن عام 2020 كان عامًا مميزًا لشركة يورك تاورز، حيث استطاعت تحقيق أكبر نسبة مبيعات في تاريخها، بينما كانت الفترة الإجمالية من عام 2018 حتى عام 2021 شاهدة على الارتفاع الكبير في مستوى مبيعات الشركة، حيث تمكنت من الوصول بأرباحها إلى معدل نمو سنوي بلغت نسبته 146% على مدار السنوات الأربع.