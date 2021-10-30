قوبلت خطط لحظر إعلانات الحلوى التي تركز على الأطفال بموجة من النقد من الشركات الإسبانية

وقال الاتحاد الإسباني للصناعات الغذائية والمشروبات إن الشركات "تفاجأت وغضبت".

جاء غضب الشركات بعدما أعلن وزير حماية المستهلك ألبرتو جارزون أن القانون الجديد الذي ينظم إعلانات الحلوى سوف يدخل حيز التنفيذ في .2022

وسوف يؤثر القانون على إعلانات البسكويت والحلويات والبوظة والشوكولاتة والكعك إلى جانب المشروبات الغازية وماء الصودا وغيرها من المشروبات السكرية.

ووصف مدير عام الاتحاد الإسباني للصناعات الغذائية والمشروبات، موريثيو دي كيفيدو، الخطوة بأنها "لا أساس لها وهجوم غير مبرر" على قطاع كفل استمرار توريد الغذاء خلال الجائحة.

وانتقد أيضا "اللغة المستخدمة" قائلا إن الحديث عن حماية الأطفال من الصناعات الغذائية غير مقبول.

وقال إنه يجب على الأشخاص "ألا يُجرموا قطاعا بأكمله".

وأشار جارزون إلى أن قواعد مماثلة تطبق في بريطانيا والنرويج والبرتغال بين دول أخرى، وقال إن الوضع الصحي في إسبانيا "مقلق".

وأضاف أن نحو 3ر23 % من كل المواطنين يعانون من زيادة في الوزن بينما هناك 3ر17 % يعانون من السمنة. وأضاف "هذا أكثر من 40 % إجمالا، وهذا ينذر بالخطر".

وأشار إلى أن الأسر منخفضة الدخل مرشحة بواقع الضعف لأن تتأثر بالمشكلة بشكل أكبر من الأشخاص الأكثر ثراء.