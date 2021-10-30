أعلنت وزارة الداخلية الأردنية في بيان السبت إنها ستبعد العمالة الوافدة التي لم تتلق جرعتي لقاح فيروس كورونا من البلاد إعتبارا من منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه "سيصار الى إتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على مطعوم كوفيد-19 جرعتين اعتباراً من الخامس عشر من شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل".

واوضحت الوزارة إنه "من ضمن هذه الاجراءات إبعاد غير الحاصلين على المطعوم الى خارج البلاد"، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى "الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ولغايات تحصينهم ضد الاصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين خاصة".

وبحسب الوزارة فإنه "يسمح للعمال الوافدين بالحصول على المطعوم مجانا ودون إشتراط إبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل".

وكان الأردن بدأ إعتبارا من هذا الصيف تجديد إقامات العمل فقط للعمال الأجانب الحاصلين على لقاح كورونا.