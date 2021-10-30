قال المصور الملكي البريطاني كينت جافين إن الأمير هاري قد يعود إلى العائلة الملكية في المستقبل ولكن "الوقت فقط هو من سيخبرنا".

وأضاف انه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وبعد أن صدما المراقبين الملكيين في جميع أنحاء العالم من قرارهما التنحي كأفراد من العائلة الملكية، تكهن الكثيرون بأنهما أحرقا الجسور مع العائلة.. ولكن بعد فترة وجيزة من الإعلان، انتقل دوق ودوقة عائلة ساسكس إلى كاليفورنيا، وبالكاد عاودا الاتصال.

وقالت صحيفة "اكسبريس" البريطانية إن ميجان لم تطأ الأراضي البريطانية منذ مغادرتها في مارس 2020، ولا طفلاها، أرشي هاريسون وليليبت ديانا.

وعاد الأمير هاري مرتين فقط منذ ذلك الحين: مرة واحدة لحضور جنازة جده الراحل دوق إدنبرة، ومرة أخرى لإزاحة الستار عن تمثال لأمه الراحلة الأميرة ديانا.

وتحدث المصور الملكي السابق لصحيفة ديلي ميرور، كينت جافين، عن وقت ميجان وهاري بعد هذا الخلاف.. وقال "لم أستطع أن أرى في ذلك الوقت كيف أن ميجان، نجمة أفلام هوليوود هذه، تعيش الحياة التي كانت تعيشها، وكيف كانت ستفهم طريقة عمل النظام الملكي."

وأضاف: "الإعلان قد يشهد لم شمل الأخوين على خشبة المسرح في حدث العام المقبل إذا اختار كمبردج السفر. حضر وليام وهاري آخر مرة حدثًا معًا في 1 يوليو الماضي عندما كشفا معًا النقاب عن تمثال لأمهما ديانا، أميرة ويلز، في قصر كنسينجتون".

وأعلنت عائلة ساسكس في يناير 2020: "نعتزم التراجع كأعضاء" كبار "في العائلة الملكية والعمل على أن نصبح مستقلين ماليًا مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".

جاء ذلك بعد أشهر فقط من كشف الزوجين عن معاناتهما في الأسرة الملكية.

وأضاف: "ما إذا كانت هناك طريقة للعودة لهاري، وما إذا كان يريد العودة، علينا أن ننتظر ونرى.. أعتقد أنه سيفعل، آمل أن يفعلوا ذلك. فقط الوقت كفيل بإثبات ذلك."

جاءت التوقعات وسط تكهنات بأن الأمير وليام ألمح إلى فرصة للأخوين للمصالحة حيث تم الإعلان عن حفل توزيع جوائز إيرثشوت العام المقبل في الولايات المتحدة.