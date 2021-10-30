أجرت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" تجربة على طائرة مزودة بالكامل بوقود مستدام.

وقالت المجموعة إن طائرة الاختبار أيه 319 نيو أقلعت في اليوم السابق في منطقة تولوز مستخدمة وقود طيران مستدام "ساف".

ويتم إنتاج "ساف" بالأساس من الكتلة الحيوية مثل النباتات العشبية غير المستخدمة وزيوت الطهي. ويمكن لمثل هذه الأنواع من الوقود الحيوي أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكنها أكثر تكلفة حاليا بشكل كبير عن الوقود العادي.

وتتعاون أيرباص بشأن المشروع مع مجموعة "سافران" للتكنولوجيا، وشركة داسو لصناعة الطائرات، ومركز أبحاث الفضاء الفرنسي "أونيرا" ووزارة النقل الفرنسية.

وتتوقع أيرباص أن تنشر نتائج الرحلة والاختبارات الأرضية باستخدام وقود حيوي بنسبة 100% العام المقبل.

وفي أيار/ مايو، سيرت الخطوط الجوية الفرنسية "أير فرانس" رحلة بعيدة المسافة للمرة الأولى بخليط من وقود مستدام مصنوع من زيت طهي مُنتج في فرنسا.