يظل فريق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم أكثر الأندية شعبية بين الجماهير الألمانية

وذكرت شركة "اس.ال.سي. مانجمنت" أن بايرن تصدر للمرة السابعة الدراسة، وجاء خلفه ناديي بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ مثلما كان الحال في .2020

وأخذت الدراسة في الاعتبار 18 معيارا بداية من أعضاء النادي والجماهير وتقييمات التليفزيون ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي وصولا إلى صورة النادي والجاذبية التي شملها الاستطلاع بين 30 ألف شخص.

وصعد فرايبورج للمركز الرابع بينما قفز هيرتا برلين من المركز السادس عشر إلى الثامن، وتراجع فيردر بريمن من المركز التاسع إلى الثامن عشر.