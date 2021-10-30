قد يؤدي توهج شمسي قوي إلى حدوث شفق قطبي فوق أوروبا وأمريكا الشمالية في الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الأرصاد الجوية (نوا) أن الطاقة المنبعثة من التوهجات التي حدثت يوم الخميس الماضي يمكن أن يكون لها عواقب سلبية أيضا.

وأوضحت ناسا أن "التوهجات الشمسية هي عبارة عن انفجارات قوية من الإشعاع. ولا يمكن للإشعاع الضار الناجم عن التوهج أن يعبر الغلاف الجوي للأرض ليؤثر جسديا على البشر على الأرض، ولكن- عندما تكون التوهجات شديدة بدرجة كافية- يمكن أن تتسبب في ازعاج للغلاف الجوي في الطبقة التي تنتقل فيها إشارات نظام تحديد المواقع العالمي والاتصالات".

ولا توجد خطورة على الرحلة المقررة غدا الأحد لنقل رائد الفضاء الألماني بوكالة الفضاء الأوروبية ماتياس مورر إلى محطة الفضاء الدولية.