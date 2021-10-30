أعربت الفنانة المصريةرانيا يوسف عن تأييدها لعرض العديد من الأعمال الدرامية خارج الماراثون الرمضاني، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى إنعاش صناعة الدراما، وتؤثر بالإيجاب على إنتاج محتوى متنوع يناسب فئات مختلفة من الجمهور ليتم تقديمه على مدار العام بدلا من قصر عرض المسلسلات على شهر واحد فقط.

وقالت رانيا يوسف- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إنني من أوائل الفنانات التي بدأت في تقديم أعمال درامية للعرض خارج الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "عيون القلب" وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا عند عرضه على شاشة التليفزيون، ثم اتجه عدد كبير من الفنانين لتصوير مسلسلات لعرضها خارج موسم دراما رمضان.

وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير أكثر من 75% من مشاهد مسلسل "المماليك"، والذي تقوم ببطولته برفقة نخبة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد لطفي وفيدرا وحنان سليمان ورامي وحيد ورامي غيط، تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، لافتة إلى أن أحداثه تدور في 60 حلقة، ومن المنتظر أن يتم عرضه في شهر يناير المقبل، لذلك يكثف فريق عمل المسلسل من ساعات التصوير لسرعة إنجاز المشاهد المتبقية.

ولفتت إلى أنها انتهت من تصوير الجزأين الرابع والخامس من مسلسل "الآنسة فرح"، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الرابع قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية وإحدى الفضائيات الشهيرة الكبرى، فيما لم يتم تحديد موعد عرض الجزء الخامس من العمل.

مسلسل "الآنسة فرح" سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج وأحمد الجندي، ويشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز، وجيلان علاء.

من جهة أخرى، نوهت رانيا يوسف إلى أنها بصدد التعاقد على بطولة فيلمين سينمائيين دفعة واحدة للمشاركة فيهما قريبا، رافضة الكشف عن تفاصيل العملين لحين الإعلان بشكل رسمي منهما والاستقرار على كافة الأبطال المشاركين فيهما.